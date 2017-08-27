Путин поручил разобраться в причинах пожара в Ростове-на-Дону

Глава МЧС Владимир Пучков по телефону доложил президенту о ходе ликвидации возгорания и их последствий.

Министр не исключил вероятности поджогов. Пучков также сообщил о природных пожарах в Волгоградской области.

«Владимир Путин поручил правительству продолжать оказание всей необходимой помощи пострадавшим от пожаров, правоохранительным органам – досконально разобраться в причинах произошедшего», — сообщает пресс-служба Кремля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ростове-на-Дону 21 августа в частном жилом секторе произошел пожар. Краснодарский край направил людей и машины для помощи на пожаре. Около 21:00 пожар локализовали на площади в 10 тыс. кв. м. От огня пострадали 107 строений, из них 83 жилых дома. На месте тушения пожара нашли мину времен войны. Днем 22 августа при разборе завалов на месте пожара нашли тело.

Основной причиной пожара назвали поджог.

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