Путин примет участие в заседании конгресса ФИФА

13 июня в 07:23

Заседание 68-го конгресса международной федерации футбола пройдет 13 июня в Экспоцентре накануне старта ЧМ-2018.

Вечером президент Владимир Путин посетит гала-концерт звезд мировой оперной сцены, который пройдет на Красной площади, сообщает пресс-служб Кремля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в празднике примут участие дирижер Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Выступят Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Аида Гарифуллина, Альбина Шагимуратова и Денис Мацуев.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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