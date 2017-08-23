Путин в Сочи встретился с госсекретарем Ватикана

Глава государства провел встречу с кардиналом Пьетро Паролином 23 августа.

«Ценим доверительный конструктивный диалог, который сложился между Святым престолом и Россией. Последовательно реализуются и договоренности, достигнутые в ходе моих контактов с папой Франциском. Мы очень рады продолжению межцерковного диалога», — сказал Владимир Путин.

По словам Паролина, встреча в Сочи происходит в очень важный момент. Он пояснил, что имеет ввиду и двусторонние отношения на уровне государств, и отношения между Святым престолом и РПЦ. Говоря о межцерковных отношениях, представитель Ватикана выразил удовлетворение ходом их развития, а также реализацией различных инициатив, направленных на укрепление взаимодействия. В качестве положительного примера он упомянул подписанное накануне соглашение о безвизовом режиме для дипломатов.

Кардинал напомнил о прошедшей в прошлом году в Гаване встрече Патриарха Кирилла и папы римского Франциска, а также о принесении из Италии в Россию мощей Николая Чудотворца, сообщает ТАСС.

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