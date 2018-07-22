Рейс Сочи — Краснодар задержали из-за протечки двигателя

Инцидент произошел в аэропорту Сочи 21 июля в 20:20.

Видео случившегося выложили в соцсети очевидцы.

По их словам, когда все уже расселись по своим местам, перед вылетом была замечена утечка жидкости из правого двигателя самолета.

Пассажиров попросили покинуть салон самолета. Лайнер заменили.

Самолет вылетел в Краснодар в 21:20.

Вылет рейса «Сочи — Краснодар» отменили из-за утечки жидкости (вероятно, топлива) из двигателя Вовремя заметили утечку из правого двигателя. Под движком целая лужа натекла. Пассажиров вернули в аэропорт и перенесли вылет на 21:20. Дали другой борт, сообщает наш подписчик.

Публикация от Типичный Краснодар (@tipich_krd) 21 Июл 2018 в 12:18 PDT

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