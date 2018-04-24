РК «Кубань» стал победителем отбора Кубка России по регби-7 в ЮФО

В решающем матче «Кубани» противостояла команда КубГТУ. Начало поединка прошло в равной борьбе.

Гости в какой-то момент повели 7:5. Но игроки в зеленом быстро пришли в себя, вышли вперед и оторвались в счете. Итог встречи — 34:7 в пользу «Кубани».

«Выходя на игру, имели явную задачу сохранять мяч, делать свои комбинации, то есть играть в свое удовольствие, пробовать все, что только можно», — сказал игрок РК «Кубань» Павел Жигайлов.

Всего за право сыграть в финальном этапе Кубка Росии на стадионе «Труд» сражались шесть команд. Единственным коллективом, который не смог одержать ни одной победы, стала сборная Чеченской республики. Такой результат неудивителен. Команда играет в регби всего несколько месяцев и через такие матчи получает неоценимый опыт.

«В истории чеченского регби это вообще первая команда. В прошлом туре у нас была первая попытка, в этом туре — снова попытка. Это уже очень хороший результат для начинающих», — рассказал главный тренер сборной Чеченской республики Александр Турнаев.

Третье место разыграли между собой сборная Республики Крым и клуб «Булава» из Таганрога. Сильнее в итоге оказались таганрогские регбисты — 17:5. Теперь эти команды, а также оба кубанских коллектива сразятся в решающем этапе за Кубок России. Обладатель трофея определится в июле.

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