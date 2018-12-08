Росрыболовство: цены на красную икру в декабре снизились вдвое

Это стало возможным благодаря рекордному улову лососевых.
«Цена на икру горбушевую снизилась в два раза благодаря улову лососевых. Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объем в 675 тысяч т», — заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Этот результат почти в два раза превышает прошлогодний улов.
Шестаков отметил, что специалисты проводят планомерную работу по заполняемости нерестилищ, отменили дрифтерные сети, сообщает телеканал «360».
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту