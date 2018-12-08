Росрыболовство: цены на красную икру в декабре снизились вдвое

Это стало возможным благодаря рекордному улову лососевых.

«Цена на икру горбушевую снизилась в два раза благодаря улову лососевых. Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объем в 675 тысяч т», — заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Этот результат почти в два раза превышает прошлогодний улов.

Шестаков отметил, что специалисты проводят планомерную работу по заполняемости нерестилищ, отменили дрифтерные сети, сообщает телеканал «360».

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