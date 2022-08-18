Российские магазины начнут продавать просроченные продукты

Часть «просрочки» будут отдавать переработчикам.

В ближайшее время российские магазины начнут продавать продукты, у которых вышел срок годности. Первым на подобный шаг решился «Магнит». Сеть намерена сократить вдвое количество мусора и отдавать испорченные продукты на переработку.

Для сокращения выбросов отходов продуктовая сеть планирует оптимизировать закупки у поставщиков, передавать продукты на переработку, а также продавать просроченные продукты своим контрагентам.

«Один из крупнейших ритейлеров страны — компания «Магнит» (почти 27 тыс. магазинов) — решил сократить объем пищевых отходов, которые отправляются на полигоны. Цель торговой сети — снизить вдвое объем подобного мусора к 2025 году», — сообщают «Известия».

Сейчас ритейлер ищет покупателей «просрочки» и прорабатывает механизм работы инициативы, а после пробы проекта примет решение о его возможном развитии. Издание добавляет, что подобный подход к реализации отходов позволит компании сократить расходы и получать от партнеров средства за поставку сырья для переработки вместо оплаты утилизации.

«Компания намерена протестировать реализацию продуктов питания, пришедших в негодность — они испорчены или их срок годности истек, тем компаниям, которые производят корма и удобрения. Пилот проведут в рамках действующего законодательства. Мы планируем определить товары, которые утратили потребительские свойства, но представляют ценность для специализированных переработчиков» — пишут «Известия» со ссылкой на «Магнит».

При этом специалисты отмечают, что продавать «просрочку» обычным покупателям или реализовывать ее со скидками в России запрещено. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подчеркнули, что передача товаров с истекшим сроком годности на переработку — правильный и рациональный шаг, который позволит уменьшить воздействие на окружающую среду.

Главный конкурент «Магнита» компания X5 Group передает просроченные продукты на утилизацию. Ретейлер сообщил, что часть просроченной продукции отдает фермерам за символическую плату. Речь идет о хлебе, овощах, фруктах, которые потеряли товарный вид или их срок годности подходит к концу.

В июле сообщалось, что в России хотят запустить программу фудшеринга — это распределение среди нуждающихся продуктов питания не с истёкшим, а с истекающим сроком годности. Идею поддержали в Минпромторг. Это спасёт от уничтожения около миллиона тонн продовольствия в год.

В 2019 году Роспотребнадзор предложил внести изменения в законодательство, направленные на запрет уничтожения пригодных к употреблению продуктов. Согласно имеющейся статистике, около трети производимой в мире еды в итоге превращается в отходы, а более 1,3 миллиарда тонн продуктов ежегодно выбрасывается и оказывается на помойке.

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