СМИ: британские болельщики жалеют, что не взяли с собой семьи в Россию на ЧМ-2018

25 июня в 09:00

Об этом сообщил телеканал Sky News, отметив, что правительство Великобритании «только лишь посеяло панику перед чемпионатом».

Британские болельщики жалеют, что не взяли с собой свои семьи и не убедили своих друзей поехать вместе с ними в Россию болеть за сборную Англии на чемпионате мира по футболу.

«Все болельщики в один голос расскажут вам о теплом, восторженном и удивительном приеме, который им оказали россияне. Они говорят, что правительство только лишь посеяло панику перед чемпионатом. Мы безмерно благодарны русским. Борис Джонсон [глава МИД Великобритании] не знает, о чем говорит», — цитирует ТАСС английского болельщика из Ливерпуля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Англии разгромила Панаму в матче ЧМ-2018 и вышла в плей-офф.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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