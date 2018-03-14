СМИ: во время пропажи девочки в Сочи ее матери не было дома

Отчима ребенка задержали. Правоохранители днем 14 марта установили местонахождение мужчины.

Мурад Шахмирзаев накануне заявил в полицию о пропаже своей падчерицы Вероники Тришкиной, а позже перестал выходить на связь. Он находился в одном из хостелов Адлера. В настоящее время с задержанным работают оперативники. По неподтвержденным данным, мать девочки в эти дни была в роддоме с четвертым ребенком. Поиски девочки продолжаются в районе поселка Бестужевка. Найти ее самостоятельно пытались родственники и соседи. Затем к операции подключились спасатели. Правоохранители распространили ориентировку — пятилетняя Вероника была одета в короткую джинсовую юбку, синюю кофту с длинным рукавом и красные кеды.

«Для поисков девочки были организованы группы, в которые вошли более 500 сотрудников полиции, сотрудники Росгвардии, МЧС, а также местные жители», — говорит начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова.

По факту пропажи девочки возбудили уголовное дело. Спасатели подняли в воздух два квадрокоптера, используют и тепловизор. На поиск вышел также конно-кинологический отряд.

«Множество спусков, подъемов, оврагов, ручьев, излучин. Поисковикам приходится заглядывать буквально под каждый куст, обследовать каждый склон. Конечно, сыграло роль, что сама операция началась поздно, девочка ушла из дома в районе 17:00. Сообщение на пульт дежурного об этом поступило только ближе к полуночи. И за ночь специалисты прочесали все улицы населенного пункта», — передает собственный корреспондент «Кубань 24» в Сочи Максим Емельянов.

Веронику Тришкину ищут около 1 тыс. человек. Если вы видели девочку или что-либо знаете о ее местонахождении, звоните по телефону 8 (918) 916-07-00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи вечером 13 марта пропала пятилетняя Вероника Тришкина. Информация об этом поступила спасателям 14 марта в 00:30. К месту происшествия направили три смены спасателей ЮРПСО МЧС России.

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