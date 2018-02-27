Сотрудникам Кропоткинского хлебокомбината выплатили долги по зарплате

Кропоткинский межрайонный следственный отдел СКР по краю в феврале завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат» о невыплате зарплаты.

Во время предварительного следствия установили, что директор на протяжении двух месяцев не выплачивал заработную плату 60 сотрудникам. В результате задолженность по зарплате перед ними превысила 2 млн 350 тыс. рублей. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Во время следствия руководитель хлебокомбината в полном объеме погасил перед подчиненными образовавшуюся задолженность. В связи в этим уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

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