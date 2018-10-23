Сотрудники НТК получили награды конкурса «Финансовая грамотность населения»

Банк России подвел итоги конкурса для журналистов региональных СМИ.

В номинации «Авторская телевизионная программа» второе место заняли сотрудники телеканала «Кубань 24» Анна Тур и Александр Тюкаев.

В категории «Радиопроект» награду за первое место получит главный редактор «Первого радио Кубани» Ольга Киппель.

«Мы отправили на конкурс один из эфиров передачи «Та еще тема». В гостях у нас был начальник отдела министерства экономики Кубани Алексей Белый и ведущая «Кубань 24» Анна Тур», — рассказала Ольга Киппель.

Ведущие программы — Алексей Власов и Наталья Левожинская, продюсер — Галина Давыденко.

Конкурс проводился по федеральным округам, и работы оценивались по пяти номинациям: «Серия новостных телевизионных сюжетов в эфире регионального ТВ», «Авторская телевизионная программа», «Радиопроект», «Серия статей (заметок) в газете или сетевом издании», «Комплексное решение по представлению материала в печатном СМИ или сетевом издании». Для участия было подано 306 заявок.

«Авторы работ показали высокий уровень журналистского мастерства и знаний в области экономики. Материалы отличает опора на аналитику, обилие комментариев отраслевых экспертов», — сообщили в пресс-службе Банка России.

Журналисты, занявшие первые места, смогут принять участие в четырехдневной программе, организованной Банком России. Программа предусматривает брифинги с руководством Банка России, а также посещение АО «Гознак», расчетно-кассового центра Банка России и Московской Биржи. Теле- и радиожурналисты смогут записать комментарии экспертов.

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