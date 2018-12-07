Совет Федерации РФ подготовил законопроект о платной регистрации смартфонов

В ближайшие пять лет в России могут ввести платную активацию гаджетов.

В Совете Федерации подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI). Планируется, что начиная с 2023 года активация устройства будет производиться по заводскому номеру IMEI и обойдется примерно в 100 рублей.

В мировой торговой практике код IMEI хранится в прошивке каждого аппарата. Он служит для идентификации устройства в сети и является гарантией того, что потребитель купил лицензированный гаджет. За идентификацию устройства будут отвечать импортеры, производители, а также физлица, покупающие мобильные за границей.

В проекте Совфеда прописано, что продавец обязан будет зарегистрировать устройство самостоятельно и заплатить за услугу примерно 100 рублей. Сделать фиктивную регистрацию устройству не получится, говорится в документе. Если смартфон не попал в центральную базу с номерами IMEI, то он не будет функционировать на территории РФ. Если на один номер IMEI будет зарегистрировано сразу несколько смартфонов, то они автоматически перейдут в разряд подозрительных.

По мнению разработчиков, обязательная регистрация смартфонов позволит активно бороться с нелегальным ввозом и оборотом контрафактных мобильных устройств, сообщает телеканал «360».

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