Таджикистан построит новый военный полигон на границе с Афганистаном

Министерство обороны Таджикистана планирует построить новый горный массив недалеко от границы с Афганистаном. Об этом сообщает Sputnik.

Сообщается, что об этом свидетельствует указ, подписанный лично президентом республики Эмомали Рахманом. Под объект выделена территория площадью более 1000 га, которая расположена на высоте более 2500 метров над уровнем моря, в Шугнонском районе Горно-Бадахшанской автономной области.

Ничего. О назначении этого полигона известно., но таджикское военное ведомство имеет еще два военных объекта в Хатлонской области у афганской границы: Момирак возле города Колоб и Харбмайдан в Шахристусском районе. Кроме того, недалеко от Душанбе находятся полигоны Фахробад и Ляур, а в Самбули, в 30 километрах от Бохтардана, расположена 201-я российская военная база.