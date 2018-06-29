Уборку озимой пшеницы в Краснодарском крае завершат через неделю

Уже обработаны 40% полей. Сейчас на ниве трудятся комбайнеры, водители грузовых машин и агрономы. Последние внимательно следят за качеством работ, проверяют потери за каждой машиной и радуются урожаю.

«Непосредственно на этом поле урожайность озимой пшеницы приблизительно 75 ц. Несмотря на засуху, которая нас постигла в этом году, урожай достойный. Мы соблюдали все агротехнические мероприятия, поэтому у нас и проблем с сорной растительностью, с вредителями, болезнями в этом году нет», — сказал главный агроном учебно-опытного хозяйства КубГАУ Алексей Матирный.

Далее пшеницу отправят в хранилище, там ее почистят и отберут самые крупные зерна на семена. На это, а также на производство хлеба для края и других регионов страны выделят 20% урожая. Остальное пойдет на экспорт. Завершить уборку планируют к концу следующей недели.

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