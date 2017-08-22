Украина попросит НАСА помочь в экомониторинге строительства моста в Крым

Киев также намерен обратиться в Международную морскую организацию.

Украина подготовила международно-правовой запрос в НАСА по оказанию помощи в расследовании дела о возможном нарушении экологической безопасности при строительстве Россией моста в Крым. Об этом 22 августа сообщил начальник управления надзора по уголовным делам украинской прокуратуры Александр Даракчи.

«Такое международно-правовое поручение уже готово. Я думаю, что в ближайшие недели оно будет направлено», — сказал он.

Украинская прокуратура проводит экспертизы для определения возможных убытков в связи со строительством моста. Позже ведомство готовится представить их в международных судебных инстанциях, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Украина выразила протест из-за ограничения судоходства в Керченском проливе.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что морская операция по перевозке и установке арочных пролетов моста пройдет при минимальном ограничении судоходства в Керченском проливе.

С 3 августа по 4 сентября в отдельных районах пролива запретят судоходство.

Сборка судоходных арочных пролетов для Керченского моста началась в августе 2016 года. Первую морскую опору возвели в сентябре 2016 года. Арочные пролеты Керченского моста смонтируют в начале осени.

Проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля 2016 года. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

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