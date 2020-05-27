Украина хочет изменить название Грузии

Даша 27.05.2023 В мире

Украина хочет изменить название Грузии

Депутаты Верховной Рады Украины предложила Грузии официально изменить название на Сакартвело, соответствующий проект решения опубликован на сайте украинского парламента.

По словам авторов инициативы, изменение названия Грузии поможет сближению двух стран и позволит избавиться от обрусевшего названия Грузии. После того, как народ Грузии – грузины – изменил свое название, было предложено называть его Картвел.

Сакартвело – название Грузии, используемое народом этой страны. В переводе это означает «Страна картвелов». Картвели – это название грузин.

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