В Адыгее инспектор ДПС спас замерзавших на трассе водителя и его пассажирку

Инцидент произошел на дороге Майкоп — Краснодар.

По данным полиции, пенсионерка со своим сыном 11 января выехала из Майкопа в Краснодар, по пути в машине неожиданно закончился бензин и водитель был вынужден остановиться на обочине. Из-за плохой погоды мужчина с женщиной стали замерзать, при этом попытки остановить проезжающие мимо машины оказались безрезультативными.

Через некоторое время стоящую с аварийными огнями легковушку заметил патрулирующий на служебном автомобиле сотрудник ДПС. Капитан полиции Ким Хатит остановился и предложил пожилой женщине пересесть в патрульную машину. Затем полицейский помог водителю отбуксировать автомобиль до ближайшей заправки, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Вернуться на ленту

Источник