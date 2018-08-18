В Анапе построят новое здание военкомата

Сейчас на улице Парковой сносят ветхое здание, чтобы после этого приступить к строительству.

Реконструкцию решили остановить, так как при проведении работ по укреплению внешних стен выявили скрытые дефекты части железобетонных конструкций.

Износ опорных конструкций и металлических балок оказался критическим, поэтому после дополнительной экспертизы приняли решение реконструкцию не проводить, так как в дальнейшем сооружение может быть небезопасным для эксплуатации.

На улице Парковой построят новое здание с полным сохранением площади и внешних параметров, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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