В Анапу вернут военкомат

Здание военного комиссариата рухнуло в декабре 2015 года.

В 2017 году всю документацию перевели в военкомат Темрюка, в Анапе остался только учетный стол. Призывники были вынуждены ездить в Темрюк.

«Два раза приезжал военком Краснодарского края Сергей Пуликовский, мы с ним разговаривали, и я его убедил. Сейчас нас с Темрюком разъединяют и обещают, что в апреле военкомат в Анапе будет. Отдельный, с комиссией», — заявил мэр Юрий Поляков 2 февраля на встрече с общественниками.

По его словам, новый военкомат планируют расположить в здании на улице Парковой, которое принадлежит Минобороны, сообщает «Анапа Регион».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», военкомат располагался на улице Крымской, 150. Строение было признано аварийным еще в 2013 году. Сотрудники комиссариата не освобождали помещение, объясняя это отсутствием приказа о переезде и альтернативного варианта размещения. В декабре 2015 года обрушилась стена военкомата. Никто не пострадал. В итоге здание снесли.

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