В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Ракетный эсминец ВМС США Ross вечером 16 февраля вошел в акваторию Черного моря.

Американский боевой корабль противоракетной обороны системы «Иджис», на борту которого помимо ракет-перехватчиков «Стандарт-2» также имеется 56 крылатых ракет «Томагавк», в настоящее время идет в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря.

Эсминец Ross, который ранее неоднократно заходил на патрулирование в Черное море, в апреле 2017 года был задействован в нанесении ударов крылатыми ракетами «Томагавк» по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс в ответ на недоказанную химическую атаку сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.

Кроме того, 16 февраля акваторию Черного моря после 17-ти дневного пребывания покинул флагман второй натовской постоянной военно-морской группы (SNMG2) британский ракетный эсминец «Данкан».

По сообщению Объединенного военно-морского командования НАТО (MАRCOM), за действиями кораблей альянса в Черном море на разных этапах вели наблюдение российские сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый», сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Американский ракетный эсминец Ross в 2015 году уже заходил в Черное море.

Вернуться на ленту

Источник