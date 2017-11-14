В Геленджике мужчина угнал яхту «Карина»

Организована доследственная проверка по факту угона маломерного судна в районе ГСК «Витязь» в Геленджике.

По версии следствия, 4 ноября около 13:00 житель Геленджика угнал яхту «Карина» и вышел на ней в акваторию Черного моря.

Владелец маломерного судна обнаружил пропажу и обратился в правоохранительные органы. Примерно в 19:00 того же дня 33-летний угонщик вернулся к месту швартовки. Его задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУT СК России.

Проводится проверка.

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