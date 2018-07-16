В городах и районах края устраняют последствия сильного дождя

Накануне солнце сменил ураган с ливнем, больше всего досталось Сочи. Несколько улиц затопило, машины встали в пробки. С гор ливень принес щебень и ветки.

В Динском районе вместе с бушующим ветром и дождем выпал град. О разрушениях не сообщается. Ураган прошел и по Краснодару. На улице Петра Метальникова порывами снесло торговую палатку. Ее переместило на парковку, конструкция задела несколько машин и даже одну толкнула с места, повредив при этом бампер.

По прогнозам синоптиков, дождь задержатся на Кубани еще на несколько дней. До середины недели будет ненастно. Грозовые ливни могут сопровождать ветер и град.

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