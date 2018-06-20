В городах-участниках ЧМ продлен срок регистрации журналистов в медиацентры

Такое заявление сделала 20 июня официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она выступила в Самаре на брифинге.

По видеосвязи к нему подключились все города, в которых проходит чемпионат мира. Медиацентры были созданы как независимая площадка для представителей тех СМИ, которые не получили регистрацию ФИФА, но хотели бы открыть временное представительство вблизи футбольных арен. Теперь подать заявку на работу в городских пресс-центрах можно до 11 июля.

«В настоящее время в городские пресс-центры, оператором которых выступает МИА «Россия сегодня», подано 10 тыс. 500 заявок, 3 тыс. получено из-за рубежа», — рассказала Мария Захарова.

Решение о продлении сроков аккредитации, как рассказала Захарова, было принято по просьбам СМИ, как российских, так и зарубежных. Для журналистов центры оказались удобны: оборудованы рабочие места, бесплатный Wi-fi, центры близко расположены к аренам чемпионата. В дополнение на медиаплощадках постоянно проходят конференции и брифинги с политиками, спортсменами и общественными деятелями. При этом задать вопросы каждому выступающему по видеосвязи могут репортеры со всех городов, принимающих матчи первенства.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник