В Горячем Ключе под колесами иномарки погибли женщина и ребенок

Авария произошла 13 июля около 23:00 на улице Псекупской напротив завода минеральных вод.

Фотографии с места ДТП опубликовали в социальных сетях очевидцы. По их словам, водитель Toyota Camry не заметил на дороге женщину с ребенком и сбил их. Пострадавшие от полученных травм скончались. На место аварии прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Накануне вечером по улице Псекупской напротив завода Минвод Водитель на автомобиле Тайота Камри сбил женщину с ребёнком. Погибли оба. Обстоятельства случившегося устанавливаются. . Фото @gk_people_wow #goryachiy_klyuch #горячийключ #goryachiyklyuch

Публикация от Горячий Ключ NEWS 🔝18+ (@gk_news) 13 Июл 2018 в 6:18 PDT

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