В Госдуме предложили брать деньги с выезжающих на заграничные курорты

Таком образом планируют стимулировать развитие отдыха в России.

С выезжающих на отдых из страны граждан России необходимо ввести специальный курортный сбор. С таким предложением выступил депутат Госдумы о КПРФ Олег Смолин. Парламентарий уверен, что такая мера позволит привлечь больше россиян на отечественные курорты.

Инициативу о собирании денег с российских туристов, решивших отдохнуть заграницей, Олег Смолин предложил во время обсуждения законопроекта о продлении в России курортного сбора в четырех регионах РФ до 2027 года. Депутат считает, что при введении такой меры поток россиян на отечественные курорты стал бы расти.

«Надо стимулировать людей отдыхать у себя в стране, а мы наказываем тех, кто отдыхает у себя. Давайте будем брать курортный сбор с тех, кто едет отдыхать в чужие страны. Почему в Турции путевки были подешевле, чем в России? Максимально снижено налогообложение», — заявил депутат-коммунист.

Заграничные туры и так подорожали, а после введения курортного сбора еще меньше россиян смогут купить их.

По его мнению, выезжающие заграницу на отдых россияне имеют достаточный доход для покупки таких путевок, а значит, если ввести курортный сбор, то «они его не почувствуют», сообщает агентство «Москва».

Эксперимент о взимании с туристов курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях начался в 2017 году. Его должны платить совершеннолетние туристы, которые проживают в отелях региона более 24 часов. Размер платы вводят власти субъектов, участвующих в эксперименте. Например, в Сочи ставка курортного сбора составляет 50 рублей в сутки, а в остальных курортных зонах Краснодарского края — 30 рублей.

В июле депутаты Госдумы предлагали ввести курортный сбор с туристов по всей стране. Законопроектом тогда заинтересовалась 18 регионов. Документ предполагал ввести с путешественников фиксированный сбор 100 рублей в сутки в случае отдыха свыше одного дня. Туроператоры подчеркивали, что данная мера в целом не отталкивает туристов от поездок, но плохо сказывается на имидже отельеров.

«Оформление курортного сбора затягивает процесс заселения, это приводит к очередям в пиковые часы, у туристов возникает чувство раздражения», — отмечал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

В августе турпоток из России в страны Евросоюза сократился на 90-95%. В результате европейские турфирмы заявили о многомиллиардных потерях. Убытки начали нести не только отели, но и рестораны, водители, экскурсоводы — все, кто задействован в турбизнесе ЕС.

Снижение туристического потока из России заграницу также связан с ростом цен на путевки и авиаперелеты. Например, один из туристов минувшим летом выложил 406 тысяч рублей за билет до Дубая, а путешествие из Москвы в Лос-Анджелес и обратно обошлось другому туристу в 368 тысяч рублей.

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