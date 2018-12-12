В Госдуме предложили приравнять оскорбление государства в интернете к хулиганству

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который вводит административную ответственность за распространение в интернете материалов, оскорбляющих государство и конституцию.

Авторами инициативы стали председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин.

По словам Андрея Клишаса, сейчас административная и уголовная ответственность предусмотрена за надругательство над государственными символами и оскорбление представителей власти в общественных местах.

«Не вызывает сомнений, что сеть интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам», — сказал депутат.

Он предложил указать ответственность за выражение «явного неуважения» к обществу и государству, дополнив статью «Мелкое хулиганство», сообщает телеканал «360».

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