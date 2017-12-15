В Калининском районе вора заблокировали в магазине

В станице Старовеличковской на пульт охраны ночью поступил сигнал тревоги из охраняемого объекта.

Сотрудники Росгвардии обнаружили разбитое фасадное окно магазина. Они блокировали магазин и нашли внутри молодого мужчину, который проник туда, но не успел скрыться.

По предварительным данным, из кассы похитили 4 тыс. рублей, а сложенные в пакеты товары оценили примерно в 6 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Задержанный — 27-летний житель Успенского района, который ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой.

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