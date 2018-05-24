В КНДР уничтожили единственный ядерный полигон

Специалисты взорвали три действующие на полигоне Пхунгери шахты вместе с наземными постройками.

После закрытия Пхунгери в КНДР не осталось полигонов для того, чтобы снова проводить подземные ядерные испытания, сообщил заместитель главы института ядерного оружия КНДР Кан Кен Хо. По его словам, демонтаж доказывает миролюбивый настрой правительства.

При демонтаже полигона присутствовали журналисты из России, США, Китая и Великобритании, пишут «Известия».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном. Лидер США отметил, что ему кажется «нецелесообразным проводить встречу, учитывая огромную злость и открытую враждебность, продемонстрированную в одном последних заявлений» Ким Чен Ына.

Ранее лидеры Северной и Южной Кореи подписали декларацию о мире.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник