В крайизбиркоме прошел семинар для наблюдателей

Чтобы подробно разобрать процедуру голосования, на видеосвязь с Краснодаром вышли все районы края. Пришли иностранные гости.

На семинаре присутствовали международные наблюдатели из Норвегии и США. Участники обсудили взаимодействие членов избирательных комиссий с волонтерами и СМИ, порядок голосования на участках и работу электронных КОИБов.

«Центральная избирательная комиссия и избирательная комиссия Краснодарского края целенаправленно уже несколько месяцев ведут такую подготовку. Первоначально мы протестировали большинство наших участковых и территориальных комиссий. Лицам, успешно сдавшим эти тесты, выдали соответствующие сертификаты», — сказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

В крайизбиркоме подчеркнули, что с момента последних выборов президента законодательство существенно изменилось, поэтому ликбезу нужно уделять большое внимание.

Голосование состоится 18 марта.

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