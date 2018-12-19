В Краснодаре до конца года завершат строительство литера ЖК «Форт Карасун»

Об этом стало известно 19 декабря на заседании межведомственной комиссии по вопросам обманутых дольщиков.

Совещание провел первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко. По его словам, сегодня в крае наблюдается положительная динамика в решении проблем участников долевого строительства. Муниципалитеты активно взаимодействуют с застройщиками, идет поиск инвесторов, инициативные группы дольщиков участвуют в поиске решений для проблемных объектов.

Застройщик ООО «КраснодарФинСтрой» завершает строительство литера 2/2 ЖК «Форт Карасун» на Сормовской, 208. Окончили монтажные работы, пустили теплоэнергию. По словам застройщика, планируется завершить строительство объекта и ввести его в эксплуатацию до конца 2018-го.

«Застройщики, инвесторы, общественные организации и дольщики уже понимают, что решать вопросы по проблемным объектам нужно совместно. Для этого комиссия и работает, чтобы выслушать предложения, пожелания всех сторон и найти оптимальное решение. Безусловно, есть и ситуации, которые требуют нестандартных решений», — отметил Андрей Алексеенко.

На встрече озвучили решение по литеру 29 «Таурас-96». Также рассмотрели такие проблемные объекты, как жилые комплексы «Рич Хаус», «Южный», «Анит Сити», «Валентина», «Авиатор», «Вдохновение», «Талисман», «Высокий берег» в Анапе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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