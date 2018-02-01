В Краснодаре обсудили безопасность учреждений культуры

В краевом совещании приняла участие министр культуры региона Виктория Лапина.

На встрече также присутствовали руководители профильных госучреждений, главы отделов и специалисты ведомства, представители частных охранных предприятий. Участники обсудили вопросы безопасности и антитеррористической защищенности государственных объектов.

Виктория Лапина акцентировала внимание присутствующих на необходимости повышенного внимания обеспечения мер безопасности в учреждениях, особенно во время проведения спектаклей и концертов.

«Учебно-практические мероприятия по действиям персонала при чрезвычайных ситуациях с работниками должны проводиться ежеквартально. Напомню, ответственность за обеспечение безопасности лежит как на руководителях охранных организаций, так и самих учреждений», — отметила глава регионального ведомства.

Виктория Лапина дала поручение в целом усилить в объектах контрольно-пропускной режим, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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