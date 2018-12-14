В Краснодаре открылся филиал Международного коммерческого арбитражного суда

Институт саморегулирования в краевой столице открылся при Торгово-промышленной палате региона 14 декабря.

На церемонию приехал глава федеральной Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Кубань — один из крупнейших субъектов Российской Федерации, и появление этого отделения станет хорошим подспорьем как внутренней, так и международной торговле, подчеркнул Катырин.

«Это особенно экономически развитый регион, здесь очень большая плотность экономической активности, много действующих юридических и физических лиц. Естественно, нам хотелось, чтобы здесь были институты, которые могли бы обслуживать бизнес с точки зрения спорных моментов, которые возникают», — сказал Сергей Катырин.

«Будут рассматриваться как международные споры, так и внутренние между предприятиями Краснодара и края. Я считаю, что это очень важно для бизнеса, поскольку этот суд рассматривает споры намного быстрее, в отличии от государственных арбитражных судов», — отметил председатель Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Александр Ткаченко.

Ткаченко также добавил, что Торгово-промышленная палата Краснодарского края имеет большой опыт третейского разбирательства. Поэтому открытие отделения МКАС в краевой столице — вполне логичное решение. Международный коммерческий арбитражный суд — один из ведущих как в России, так и в странах Восточной Европы. В кадровый реестр института саморегулирования вошли семь кубанских арбитров.

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