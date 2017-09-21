В Краснодаре пенсионерку ограбили возле банкомата

Злоумышленник похитил у женщины 3 тыс. рублей, когда она обратилась к нему за помощью.

В полицию позвонила 65-летняя местная жительница и рассказала, что ночью ей срочно понадобилось перечислить своему родственнику 3 тыс. рублей. Она решила воспользоваться банкоматом, расположенным в холле одного из финансовых учреждений на улице Ставропольской. После нескольких неудачных попыток перевести деньги пенсионерка решила попросить помощи у мужчины, который стоял возле соседнего банкомата. Он взял деньги и выбежал с ними из помещения. Пострадавшая запомнила внешность грабителя и описала его полицейским, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Личность злоумышленника установили, им оказался 34-летний ранее судимый местный житель. Его задержали по месту жительства. В отделе он признался в краже и рассказал, что на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение, а украденные деньги он потратил на свои нужды.

Возбудили уголовное дело о грабеже, задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.

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