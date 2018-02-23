В Краснодаре погиб несовершеннолетний парень, упав с высоты

Это произошло 22 февраля на улице Тюляева.

По предварительным данным, 16-летний парень выпал из квартиры на седьмом или восьмом этаже. Однако пока не установлено, выпал ли он из окна, балкона или лестничного пролета.

«Поскольку погибший был несовершеннолетним, возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства»», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Проводится расследование. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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