В Краснодаре прошел семинар «Новые технологии в строительстве и ЖКХ»

Использовать шифер в программе капремонта многоквартирных домов предложили в торгово-промышленных палатах двух регионов страны.

Чтобы провести семинар с кубанскими коллегами, в Краснодарский край приехали представители заводов-производителей шифера из других регионов. Слушателями стали сотрудники управляющих компаний и ТСЖ, а также проектировщики, строители и поставщики стройматериалов. По мнению специалистов, шифер по своим характеристикам превосходит аналоговые материалы. Он дешевле, а срок его службы составляет около 50 лет. А еще этот материал заглушает звуки улицы и сохраняет комфортную температуру в жаркую погоду.

«У шифера передача шума очень серьезно гасится за счет волокнистого материала. При попадении на крышу града или сильного дождя шум не будет распространяться», — рассказал технический руководитель организации «Хризотиловая ассоциация» Владимир Углев.

По словам строителей, раньше шифер не пользовался популярностью из-за неприглядного вида. Но современные технологии позволяют красить материал в любой цвет.

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