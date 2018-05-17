В Краснодаре сожгли 200 кг санкционного нута из Италии

Запрещенный товар обнаружили в аэропорту Краснодара сотрудники таможни.

Во время оформления документов выяснилось, что итальянский нут является санкционным товаром и его ввоз запрещен на территорию России. Из-за этого таможенники составили акты об уничтожении нута, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краснодарской таможни.

Товар сожгли 17 мая. Решается вопрос о привлечении получателя груза к административной ответственности.

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