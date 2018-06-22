В Краснодаре завершат ремонт внутренних полос Офицерского моста

Их откроют в ночь на 23 июня, по ним смогут проехать автомобили. Одна полоса ведет в город, другая — на выезд.

На центральной части моста строители заменили деформационные швы, уложили выравнивающий слой бетона, сделали гидроизоляцию и постелили асфальт. Теперь на очереди крайние полосы — три на выезд из Краснодара и две на въезд. Их закроют, как только возобновится движение на уже отремонтированном участке.

Офицерский мост обновляют по федеральному проекту Минтранса «Безопасные и качественные дороги». Рабочие трудятся круглосуточно, чтобы сдать объект на три недели раньше срока.

«К 20 июля мы планируем пустить все полосы на въезд и на выезд, а потом, уже к 10 августа, отремонтировать и пешеходные зоны, то есть тротуары. Там будут новые бордюры, асфальт, изоляция, перила», — пояснил начальник ремонтного участка Александр Шаповалов.

А пассажирам общественного транспорта на время работ нужно быть внимательнее, предупреждают дорожники: троллейбусную контактную сеть на путепроводе по улице Офицерской перенесут, чтобы не мешать реконструкции, и с 22 июня с 21:30 21-й и 31-й троллейбусы будут курсировать от улицы Круговой и железнодорожного вокзала до кинотеатра «Аврора».

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