В Краснодаре завершился турнир на Кубок губернатора по спортивной борьбе

Командные соревнования прошли в краснодарском «Баскет-холле».

Задача каждого участника была предельно простой — принести как можно больше очков сборной своего района. Чем дальше в своей весовой категории проходил тот или иной борец, тем больше баллов он получал.

За трофей сражались 20 коллективов. Спортсмены выходили на татами на протяжении двух дней. В первый прошли предварительные схватки, во второй — финальные.

«Здесь лучшие спортсмены своих районов. Каждый должен закрыть все весовые категории и показать уровень борьбы в районе. Здесь он очень высокий. Всех соперников мы знали и ожидали», — сказал старший тренер сборной Славянского района по спортивной борьбе Владимир Васюк.

Больше всех баллов в итоге удалось набрать представителям Гулькевичского района. Они стали первыми в соревнованиях и среди юношей, и среди девушек.

«Мы все старались побеждать, бороться. Девочки заняли больше призовых мест, чем мы. Трудно было, но мы победили», — отметил победитель соревнований на Кубок губернатора Краснодарского края по спортивной борьбе Дмитрий Сотниченко.

Вторыми на турнире среди девушек стали лабинские спортсменки. Третьими — краснодарки. У юношей серебро на счету борцов из Славянского района, а бронза досталась сочинцам.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник