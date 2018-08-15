В Кущевском районе обнаружили свалку мертвого скота

Биологические отходы обнаружили сотрудники Россельхознадзора 9 августа на выезде из хутора Красная Слободка.

Специалисты Павловского межрайонного отдела краевого управления Россельхознадзора во время рейда по амброзии обнаружили овраг, в котором находилось около 20-30 т биологических отходов крупного рогатого скота. Также обнаружили ушные бирки с инвентарными номерами животных.

Материалы о нарушении ветеринарно-санитарных правил передали в прокуратуру Кущевского района и в ветеринарную службу района, чтобы идентифицировать животных по биркам.

Биологические отходы утилизировали сжиганием, зольный остаток и место обработали дезинфицирующими средствами, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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