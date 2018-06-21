В Москве краснодарца избили и ограбили почти на 10 млн рублей

Мужчина нес в рюкзаке деньги, принадлежавшие компании, в которой он работал.

В районе Петровско-Разумовского проезда двое мужчин подошли к уроженцу Краснодара, несколько раз ударили его и отобрали рюкзак с 9 млн 700 тыс. рублей. Пострадавший обратился в полицию. С чужими деньгами у него пропали и личные вещи, которые он оценил в 15 тыс. рублей.

Оперативники приступили к поиску преступников и возбудили уголовное дело по статье «Грабеж в особо крупном размере», максимальное наказание по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы, сообщает телеканал «360».

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