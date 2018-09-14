В Новокубанском районе в ДТП пострадал трехлетний ребенок

Авария произошла 12 сентября в 15:50 на 14-м километре автодороги «Подъезд к Майкопу».

По предварительным данным, водитель за рулем ВАЗ-2114 превысил скорость и врезался в ехавший впереди автомобиль Toyota.

В результате ДТП травмы получил трехлетний пассажир отечественной легковушки, находившийся на заднем сидении автомобиля в удерживающем устройстве.

«Родители самостоятельно доставили ребенка в лечебное учреждение», — цитирует инспектора отдела по пропаганде безопасности дорожного движения отдел ГИБДД по Новокубанскому району Юрия Селина информационный портал gorodarmavir.ru.

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