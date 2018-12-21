В Новороссийске пятилетний мальчик гулял по крыше

Полиция проводит проверку.
В дежурную часть сообщили, что по крыше пристройки многоэтажного дома на уровне второго этажа ходит ребенок.
На место прибыли сотрудники полиции и МЧС. Установлено, что пятилетний мальчик вылез в окно на крышу, пока его мать находилась в другой комнате.
Спасатели сняли ребенка и доставили в больницу для обследования, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.
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