В Новороссийске завершился парад Победы

В праздничном параде приняли участие воины-зенитчики Краснознаменного Кубанского казачьего зенитно-ракетного полка, личный состав службы в Новороссийске ПУ ФСБ России по краю, парадный расчет МЧС России.

Парадным строем прошла колонна курсантов новороссийского филиала Краснодарского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Продолжили парад курсанты Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова, казаки Новороссийского городского казачьего общества.

В парадном строю прошли кадеты Новороссийского казачьего кадетского корпуса.

Впервые в параде приняли участие воспитанники казачьей школы № 25 поселка Семигорье — они несли штандарт «Лучшая казачья школа Черноморского округа».

Прозвучал сводный оркестр Новороссийского гарнизона под руководством военного дирижера майора Павла Танкушина. В завершение проехала боевая техника, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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