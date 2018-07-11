В России утвердили новый цвет служебных автомобилей полиции и Росгвардии

Об этом говорится в постановлении Правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.
В документе прописано, что наряду с прежней бело-синей схемой теперь допускается серо-синяя расцветка, причем серый должен использоваться в качестве основного цвета.
Новую цветовую гамму ввели и для машин Росгвардии. В нее включены белый и синий цвета. На автомобилях будут нанесены надписи «Росгвардия» и «Полиция», а также геральдический знак, сообщает ТАСС.
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