В России за недолив топлива минимальный штраф составит 500 тыс. рублей

Законопроект об ужесточении ответственности за обман покупателей на автозаправочных станциях уже подготовлен.

Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Когда новый проект будет внесен на рассмотрение в Госдуму, министр не уточнил.

«Если закон примут, штраф за недолив топлива составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей. А за повторное нарушение — уже 3%, но не менее 2 млн рублей», — сказал Мантуров.

По словам министра, с 29 января в России действует закон об оборотных штрафах. Сейчас АЗС платит штрафы в зависимости от их выручки.

«За первые пять месяцев действия закона оборотные штрафы за нарушение физико-химических характеристик топлива применялись в отношении 50 АЗС. Общая сумма взысканий составила 28,5 миллионов рублей» — отметил Мантуров.

Он рассказал, что средний размер штрафа превышает 500 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роскачество и Росстандарт проверят АЗС после сообщений о недоливе бензина.

Федерация автовладельцев России в июне провела мониторинг недолива топлива АИ-92 и АИ-95 на 34 АЗС в 13 субъектах РФ. Независимый топливный союз заявил о клевете в отчетах Федерации автовладельцев России.

Ранее Росстандарт пообещал подготовить поправки к законам, которые позволят решить проблему постоянного недолива бензина на автозаправочных станциях.

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