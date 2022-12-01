В самолётах «Аэрофлота» отключили кино и музыку

Иностранные компании отказались поставлять стриминговые услуги российской авиакомпании.

Кино и музыка пропали из стриминговых систем развлечений на бортах «Аэрофлота» Аirbus 320/321 и Вoeing 737. Об этом авиакомпания сообщает в своем Телеграм-канале.

Временное отключение сервисов произошло из-за отказа иностранных поставщиков от предоставления услуг российской компании. Как сообщил представитель «Аэрофлота», сейчас специалисты работают над отечественной альтернативой зарубежным сервисам, которую планируют запустить в конце 2022 года.

В «Аэрофлоте» отметили, что отказ зарубежных поставщиков от предоставления развлекательных услуг очень скоро перестанет быть препятствием для просмотра в полете фильмов и прослушивания любимой музыки.

“Мы уже работаем над новым отечественным решением, которое будем рады представить вам к Новому году”, – отмечается в сообщении.

До этого времени компания предлагает найти для себя какое-нибудь приятное занятие на время полета: медитировать, почистить фотографии в галерее телефона, почитать книгу, спать, написать пост про итоги года, а также оставить отзыв о полете в бортовом журнале.

В сентябре в России появился первый чайлдфри-авиарейс, на который не допускают младенцев. Подобным нововведением похвастался представитель авиакомпании «ИрАэро», который сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что на борт самолета, следующего маршрутом Иркутск — Мирный — Иркутск, не допускаются дети от 0 до 2 лет.

В прошлом месяце Министерство финансов США смягчило санкции против российской гражданской авиации. В частности, документ, посвященный авиабезопасности, разрешает «операции, обычно возникающие и необходимые для поставки, экспорта или реэкспорта товаров, технологий или услуг».

Проблемы у российских авиакомпаний начались в марте этого года, зарубежные партнеры стали арестовывать российские борта, полученные в лизинг. Меры были введены после начала спецоперации.