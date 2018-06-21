В Санкт-Петербурге кубанские фермеры бесплатно раздали тонну огурцов

Фермеры из краснодарского хутора Ленина 21 июня провели акцию протеста против перекупщиков продукции российского производства.

Акцию организовали кубанцы совместно с петербургскими общественниками из-за политики городских властей в отношении российских фермеров: на территории Санкт-Петербурга не предоставляют места для реализации отечественной продукции.

«Эти огурцы из Краснодара хотели перекупить у фермеров за пять рублей, а продать во много раз дороже. Причем с их же машины. И за каждый день они должны были бы платить деньги за стоянку, холодильник, склад. Поэтому людям выгоднее их раздать бесплатно, чем платить издержки за простой», — объяснил один из организаторов акции, руководитель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.

Кубанские огурцы раздавали у станций метро «Академическая» и «Проспект Просвещения», пишет газета «КП Санкт-Петербург».

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