В Севастополе отмечают 235-летие Черноморского флота РФ

В городе-герое 13 мая проходят праздничные мероприятия, приуроченные к 235-й годовщине со дня основания Черноморского флота России.

В 10:00 в усыпальнице адмиралов во Владимирском соборе состоялся молебен. После этого моряки-черноморцы, ветераны флота и представители властей возложили цветы к памятнику основательнице Черноморского флота и Севастополя, императрице Екатерине II, а затем — к Мемориальной стене в честь обороны Севастополя 1941-1942 годах.

На Графской пристани было показано театрализованное представление — исторический момент создания Черноморского флота с участием Екатерины II, которое завершилось залпом из пушки XIX века. После этого на площади Нахимова состоялось торжественное шествие.

«У российского военного флота на Черном море большая славная история, на примерах которой растет поколение молодых воинов, познающих азы флотской службы, равняясь на подвиги и славу старших поколений, личный состав флота с честью и достоинством решает задачи по защите южных морских рубежей и интересов России», — заявил командующий флотом адмирал Александр Витко.

В рамках празднования 235-летия со дня основания ЧФ на площади Нахимова прошли показательные выступления спецназа ВМФ, а также выставка военной техники. У Минной стенки выставили боевые корабли, которые смогли посетить все желающие. Бесплатный доступ был также организован в музей Черноморского флота и Михайловскую батарею.

Вечером на летней эстраде Приморского бульвара состоится концерт духовых оркестров и ансамбля песни и пляски Черноморского флота, сообщает РИА «Новости».

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