В Сочи легковушка врезалась в мотоцикл, погиб мужчина

ДТП произошло 20 августа в 23:40 на улице Пластунской.

По предварительным данным, 30-летний водитель из Омской области на Lada Priora при развороте налево на нерегулируемом перекрестке врезался в мотоцикл Yamaha, за рулем которого находится 39-летний мужчина.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Водитель автомобиля не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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