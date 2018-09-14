В Сочи подрядчика посадили на десять лет за обман дольщиков на 40 млн рублей

Приговор по делу о мошенничестве со строительством многоэтажки на Батумском шоссе в сентябре вынес Центральный районный суд города-курорта.

Суд установил, что 56-летний мужчина, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-Сочи», на основании договора генерального подряда строил 19-этажный многоквартирный жилой дом №14 «А» на Батумском шоссе в Лазаревском районе. При этом между ним и застройщиком было достигнуто соглашение, согласно которому последний после окончания строительства передаст в собственность генеральному подрядчику 21 квартиру в качестве оплаты.

Однако, не дожидаясь окончания строительства дома, мужчина без согласия от застройщика с 15 марта 2016 года по 20 апреля 2017 года заключил с гражданами 49 предварительных договоров купли-продажи квартир, получив по ним полную оплату их стоимости. Злоумышленник знал о том, что взятые им перед покупателями обязательства не будут исполнены, так как квартиры в строящемся доме ему не принадлежат.

В последующем строительство дома приостановили, а договор генерального подряда по инициативе застройщика расторгли. От действий мужчины пострадали 15 жителей Санкт-Петербурга, Благовещенска, Омска, Сочи и Петрозаводска. Сумма ущерба составила для каждого из них от 2 млн рублей до 10 млн рублей. Общая сумма ущерба превысила 40 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили 15 уголовных дел по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве и покушении на мошенничество лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Суд учел мнение гособвинения и назначил подрядчику наказание по совокупности преступлений в виде десяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Исковые требования пострадавших также удовлетворены, на имущество фирмы суд наложил арест.

Приговор не вступил в законную силу.

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